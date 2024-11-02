Два хоккеиста киевского клуба не вернулись на Украину после игр в Европе

Два хоккеиста киевского "Сокола" не вернулись в расположение команды после матчей в Континентальном кубке, который проходил в Италии. Об этом рассказал главный тренер "Сокола" Олег Шафаренко, комментарий которого приводит украинский телеканал "Общественное. Спорт".

© ХСЛ

По информации источника, в команду не вернулись нападающий Роман Благой и защитник Владимир Алексюк.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе - не вернулись", - сказал Шафаренко.

"Сокол" является действующим чемпионом Украины. В октябре команда провела три матча в Континентальном кубке. Украинский клуб проиграл итальянскому "Риттену" (4:5), "Есенице" из Словении (2:5) и хорватскому "Сисаку" (2:4). Встречи проходили в Риттене.