«Спартак» продлил серию поражений «Сочи»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Спартак» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

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В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов, Ансель Галимов, Роман Бычков, Александр Пашин.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается там же на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 29 очков после 21 игры.

Для сочинской команды это третье поражение подряд, московский «Спартак» выиграл и прошлую встречу с «Витязем».