Овечкин забросил шайбу в матче с "Коламбусом" и приблизился к рекорду Гретцки

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса" и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 859 заброшенных шайб в НХЛ. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы. "Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 7:2. На счету Овечкина заброшенная шайба и две результативные передачи. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с "Коламбусом", стала для россиянина шестой в первых десяти играх сезона-2024/25. "Вашингтон" после 11 сыгранных матчей набрал 16 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции "Флорида", имея в активе 19 баллов. "Коламбус" идет на 11 месте в Восточной конференции, набрав 11 очков. В следующем матчем "Вашингтон" сыграет с "Каролиной". Встреча состоится 4 ноября. Команды выйдут на лед в 1.00 по московскому времени. "Филадельфия" свой следующий матч проведет 6 ноября с "Каролиной".