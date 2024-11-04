Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

© championat.com

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу «столичных». В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 860-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 34 шайбы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».