Овечкин сократил отставание от Грецки до 35 шайб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд. Столичный коллектив обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч закончился победой красно-синих со счетом 7:2.

Помимо забитого гола Овечкин также сделал две результативные передачи. Всего на счету 39-летнего игрока 10 матчей в первенстве, в которых набрал 13 очков (6 голов и 7 ассистов).

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» также голами отметились Коннор Макмайкл (дубль), Алексей Протас, Эндрю Манджапане, Ник Дауд и Дилан Строум. Российский защитник не отметился Александр Алексеев голевыми действиями.

В составе «Блю Джекетс» голы забили Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк. Российский вратарь Даниил Тарасов отбил 15 из 22 бросков. Другие отечественные игроки – Иван Проворов, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко – не набрали очков.

Гол Овечкина стал для форварда 859-м в карьере в НХЛ. До рекорда бомбардирского рекорда Уэйна Грецки 39-летнему россиянину нужно забить еще 35 голов.