«Барыс» обыграл «Нефтехимик»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в буллитной серии

В составе «Барыса» заброшенной шайбой отметился Кирилл Савицкий, Батырлан Муратов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко.

Это третья победа казахстанской команды за последние четыре матча. 17 и 18 октября клубе произошли серьёзные кадровые перестановки.