Представлен топ команд с наибольшими шансами на победу в Кубке Стэнли

Журналисты The Athletic представили топ-5 команд с наибольшими шансами на победу в Кубке Стэнли после первого месяца нынешнего сезона НХЛ.

© Чемпионат.com

1. «Флорида Пантерз». 2. «Даллас Старз». 3. «Нью-Йорк Рейнджерс». 4. «Виннипег Джетс». 5. «Вегас Голден Найтс».

Также ещё одной командой вне рейтинга стала «Миннесота Уайлд».

«С Капризовым в расцвете сил, несколькими молодыми игроками, уже находящимися на ключевых ролях, новым тренером в его первом полноценном сезоне «Миннесота» начинает выглядеть как долгосрочный претендент на Кубок Стэнли», — сказано в статье.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.