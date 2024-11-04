В США высказались о шансах Малкина и Овечкина на ОИ-26

В 529-м эпизоде подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт поделился своими мыслями о возможном участии России на предстоящей Олимпиаде.

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«Хоккейному миру нужно, чтобы Россия участвовала», – отметил он.

Биссоннетт выразил надежду, что российская хоккейная дружина сможет выступить на зимних Играх 2026 года, несмотря на ряд проблем, который включает в себя допинговые скандалы и нынешнюю геополитическую напряженность.

«Я понимаю, что за океаном происходят серьезные вещи. Сначала Россию забанили из-за допинга, потом также были причины для продолжения отстранения от международных турниров. Но если говорить про Овечкина и Малкина, то это будет их последний шанс сыграть на Олимпиаде», – сказал аналитик.

Пол считает, что российские звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин придают олимпийскому хоккею особый шарм.

По его мнению, 2026 год может стать для них последней возможностью выступить на международном уровне, и их отсутствие станет огромной потерей для болельщиков.

«Жаль, если мы не сможем увидеть Ови и Малкина, играющими против сильнейших хоккеистов Канады и США. Это будут уже не те ощущения», – заявил Биссоннетт.

Пол Биссоннетт надеется, что в итоге российские хоккеисты будут допущены к соревнованиям, и добавляет, что ему будет обидно, если Овечкин и Малкин пропустят это событие.

Развитие конфликта между МОК и ОКР рисует иную перспективу, чем та, на которую уповает Биссоннетт

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И объявили, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. И это нарушение Олимпийской хартии. 55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одном», – сказал глава МОК, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Станислав Поздняков, президент ОКР, не испытывает оптимизма по поводу участия российских спортсменов в зимних ОИ 2026 года.

«Это довольно сложный вопрос», – сказал он в сентябре, сообщает thesportsexaminer.com. «Если посмотреть ретроспективно на количество международных федераций, которые допускают россиян к соревнованиям, то оно не велико, если честно...».

По словам Позднякова, будущие решения по участию российских спортсменов во многом зависят от геополитической ситуации. Он выражает надежду, что в конечном итоге Россия сможет восстановить свою роль в олимпийском сообществе. Пол Биссоннетт рассчитывает на то же самое, но шансы пока весьма туманны.