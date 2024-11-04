Толчинский не попал в заявку СКА на матч КХЛ с «Куньлунем»

Нападающий Сергей Толчинский не попал в заявку петербургского СКА на матч FONBET Чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится в понедельник в Мытищах и начнется в 17:00 (мск).

Пресс‑служба СКА не назвала причины, из‑за которой 29‑летний форвард не попал в состав на игру. Для Толчинского этот пропущенный матч станет вторым в сезоне. В предыдущей игре с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4), которая состоялась в субботу, хоккеист провел на льду 6 минут 10 секунд.

В мае 2023 года Толчинский подписал пятилетний контракт со СКА с зарплатой 77 млн рублей за сезон. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в КХЛ и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1».

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