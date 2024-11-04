«Торпедо» в серии буллитов победил победило «Динамо» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» по буллитам обыграло московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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Основное время матча в Москве завершилось со счетом 4:4 (2:2, 0:1, 2:1). В составе «Динамо» дубль сделал Джордан Уил, по голу в активе Дмитрия Рашевского и Никиты Гусева. У «Торпедо» две шайбы забросил Андрей Свечников, также по разу отличились Михаил Абрамов и Дмитрий Кагарлицкий.

В серии буллитов точнее были игроки команды из Нижнего Новгорода — 3:2.

«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд. С 25 очками команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (27 очков) идет пятым на Западе.

В следующем матче «Динамо» 6 ноября примет «Витязь», «Торпедо» в этот же день сыграет в гостях с «Локомотивом».