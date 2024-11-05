Нападающий «Колорадо» прокомментировал возможное возвращение Ничушкина

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен рассказал, что в команде ждут возвращения российского форварда Валерия Ничушкина в состав.

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«Он нам нужен, это очевидно. Я не хочу возвращаться в прошлое, в то, что уже случилось. Он большая часть команды», — приводит слова Рантанена журналист Кори Масисак в социальной сети.

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар в недавнем интервью заявил, что Валерий Ничушкин проведёт свой первый матч в НХЛ после длительной паузы 15 ноября. В этом матче «Эвеланш» сыграет с «Вашингтоном».

В прошлом сезоне НХЛ Ничушкин забросил 37 шайб и отдал 26 ассистов в 62 матчах регулярки и плей-офф.