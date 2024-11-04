Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс‑служба НХЛ.

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Российский форвард в четырех матчах забил пять голов и сделал четыре голевые передачи. Овечкин набирал очки во всех четырех матчах недели.

Россиянин забросил 860 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в истории лиги. Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Второй звездой стал форвард «Каролины» Мартин Нечас, в активе которого 9 (3+6) очков в трех встречах.

Третьей звездой назван капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский форвард набрал 7 (4+3) результативных баллов в трех играх.