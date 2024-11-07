Александр Овечкин забросил 861-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

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На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 861-й в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».