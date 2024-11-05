Тренер Канарейкин рассказал о финансовой ситуации в «Ладе»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал финансовые проблемы в тольяттинской «Ладе».

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«По прошлому сезону всё было спокойно, команда весь сезон отработала. Что касается этого, очень сложная ситуация. Сам попадал, когда работал, в такие непростые ситуации. Это большой труд, который проделывает команда, игроки, тренерский состав. Этот труд уходит и не подпитывается, включаются проблемные дела. Это очень серьёзно, это негативно сказывается на команде», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

В текущем сезоне «Лада» набрала 21 очко в 21 матче и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.