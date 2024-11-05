Плющев объяснил антирекорд «Амура»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Матч ТВ», что с большой долей вероятности хоккеисты «Амура» не могут найти взаимопонимание с исполняющим обязанности главного тренера Виктором Костюченком, чем объясняется неудачная игра в атаке.

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Во вторник «Амур» побил антирекорд «Спартака» по чистой продолжительности безголевой серии в чемпионатах страны по хоккею. Перед домашней встречей с «Авангардом» хабаровчане не могли поразить ворота соперника на протяжении 307 минут и 13 секунд. В стартовую десятиминутку «Амур» также не смог забить, превзойдя «достижение» московского «Спартака» (317 минут 2 секунды в сезоне‑2012/13).

— Думаю, было большой ошибкой убрать из «Амура» (главного тренера Андрея) Мартемьянова. Человек, который в прошлом сезоне вывел команду в плей‑офф, мог рассчитывать на то, что ему дадут время разобраться в сложившейся ситуации. Судя по всему, в команде есть какие‑то внутренние проблемы, может быть, игроки недопонимают тренера или наоборот. Но сам факт — в «Амуре» есть хорошие игроки, но если руководство принимает решение о смене тренера, то ему должны была уже быть готова достойная замена, а не передача команды помощнику, который исполнял указания главного тренера, — сказал Плющев «Матч ТВ».

В последний раз «Амур» поражал ворота соперника 19 октября, это произошло в игре со «Спартаком» (4:5). Следующие пять матчей обернулись для хабаровской команды сухими поражениями, на этом же отрезке в отставку был отправлен Мартемьянов.