Тренер «Авангарда»: переживаем за Вея, его ребенка. Проблемы обострились

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Амуром» (2:1) рассказал об отъезде нападающего Линдена Вея.

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«К отъезду Вея мы были совершенно не готовы. Сейчас мы очень переживаем за Линдена и его семью, его ребёнка. Не буду вдаваться в подробности, это больше частный вопрос. Несколько недель назад Вей рассказывал мне, что есть определённые проблемы, сейчас они обострились, поэтому ему было необходимо уехать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. «Авангард» после 20 игр имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.