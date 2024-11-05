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Минское «Динамо» вывело канадского форварда Дюбе из списка травмированных

Пресс‑служба минского «Динамо» сообщила, что канадский нападающий Диллон Дюбе возвращен из списка травмированных в основной состав команды.

Минское «Динамо» вывело канадского нападающего из списка травмированных
© КХЛ

Дюбе был травмирован с конца октября, он не принимал участия в четырех последних матчах минчан.

В текущем сезоне Дюбе провел в КХЛ 18 встреч, набрав 7 (3+4) очков результативности при показателе полезности «-7».

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