В КХЛ прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе»

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе».

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Ранее генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв заявил, что хоккеисты до сих пор не получили зарплату за октябрь.