КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта.
Драфт юниоров проводился в лиге с 2009 по 2016 год.
«КХЛ объявляет о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги. Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам – игровую практику в системе клубов КХЛ. В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества – руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами, – для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки», – говорится в заявлении КХЛ.
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