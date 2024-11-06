Ротенберг заявил, что представители СКА не вошли в группу по вопросу драфта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что представители армейского клуба не вошли в группу по вопросу Ярмарки юниоров КХЛ.

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«СКА нет в этой рабочей группе, хотя мы [«СКА-1946»] действующие чемпионы Молодёжной хоккейной лиги», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.

Сегодня стало известно о создании рабочей группы по возрождению Ярмарки юниоров Континентальной хоккейной лиги — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами КХЛ.