Крикунов рассказал, в каком аспекте игры ХК «Спартак» должен стать лучше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне и заявил, что красно-белым необходимо улучшить игру в обороне.

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«Спартак» и в прошлом году играл хорошо. Сейчас красно-белые сбалансировали состав, в какой-то степени усилились. Команда играет в красивый интересный хоккей, за ними приятно смотреть, а осечки бывают у всех. Но «Спартаку» ещё есть над чем работать. Если они займут высокое место в регулярке, то могут далеко пройти в плей-офф. Единственное, «Спартаку» надо улучшить игру в обороне», – приводит слова Крикунова Metaratings.

«Спартак» в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых набрал 31 очко. Подопечные Алексея Жамнова занимают третье место в таблице Запада.