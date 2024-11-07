Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил свою пятиматчевую голевую серию. Российский нападающий стал автором победной шайбы в матче с «Нэшвиллом» (3:2). В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах.

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«Я люблю носить майку этого клуба, а фанатам нравятся мои голы. Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, когда создаёшь опасные моменты, играть всегда весело. У нас отличное взаимопонимание в звене, надеюсь, мы и дальше будем играть результативно», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах, что в среднем составляет 0,67 гола за игру.