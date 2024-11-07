Археологи запретили хоккеисту Дацюку переделывать в отель старинный особняк

Археологи научно-производственного центра "Архаика" выявили на территории объекта культурного наследия "Дом мещанина Иконникова" в центре Екатеринбурга богатый культурный слой, содержащий свыше 180 артефактов предположительно середины XIX века. Теперь до проведения спасательных раскопок на участке по адресу проспект Ленина, 18а невозможны любые хозяйственные работы, сообщает "Уралинформбюро".

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Дом Иконникова – двухэтажное кирпичное здание постройки второй половины XIX века. В 2021 году усадьбу купил известный хоккеист Павел Дацюк. Позже стало известно о планах собственника реставрировать здание и приспособить его под апарт-отель.

Летом текущего года археологи обследовали территорию вокруг особняка, заложив там два разведочных шурфа общей площадью 6 квадратных метров. В итоге была выявлена большая коллекция старинных предметов, в том числе изделия из металла и стекла, фрагменты керамической и фарфоровой посуды, остатки банной шайки, кости крупного рогатого скота, овцы и свиньи, а также отходы кузнечного производства – крица, шлаки и ошлакованное стекло. По мнению специалистов, последние три находки подтверждают версию о существовании на участке в середине позапрошлого века кузни и помещения для карет.

Дацюк прокомментировал включение в Зал славы НХЛ

Обнаруженный на участке Дома мещанина Иконникова культурный слой города Екатеринбурга XVII – начала XX века был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Теперь на участке нельзя проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные хозяйственные работы до тех пор, пока территорию не обследуют тщательным образом и не извлекут все предметы старины, имеющие историческую ценность. Таким образом, реставрация памятника также может затянуться на неопределенный срок.

Стоит напомнить, в 2023 году вокруг еще одного объекта, связанного с Павлом Дацюком, разразился громкий скандал. Речь идет о прибрежной территории реки Исеть за Царским мостом, которую учрежденная хоккеистом компания "Радиус Девелопмент" планировала превратить в благоустроенную набережную. В ходе работ русло реки на левом берегу было незаконно заужено, а на правом берегу строительная техника выкопала предметы, имеющие признаки объектов археологического наследия. В ходе расследования ЧП надзорные органы выявили многочисленные нарушения, включая несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, а также самозахват компанией "Радиус Девелопмент" части акватории реки Исеть. Сейчас стройка в том районе остановлена.