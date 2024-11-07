Гретцки рассказал о плюсах ситуации с Овечкиным для «Вашингтона»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки предположил, что погоня Александра Овечкина за его рекордом положительно влияет на партнеров российского форварда и «Вашингтон Кэпиталз» в целом.

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«Очевидно, что сейчас все сосредоточены на Овечкине, но это достаточно весело и для его партнеров. Я помню своих товарищей по команде, им нравилось быть в такой ситуации. И они это принимали. Я уверен, что все хоккеисты «Вашингтона» тоже принимают правила игры вместе с Алексом. И болельщики, и организация, и владелец — все. Это определенно захватывающее время для команды», — рассказал Гретцки Russian Machine Never Breaks.

В 12 матчах сезона «Вашингтон Кэпиталз» одержал девять побед при трех поражениях. Столичная команда занимает вторую строчку в Столичном дивизионе.

Минувшей ночью Александр Овечкин забросил 831-ю шайбу в карьере. Ему осталось оформить 33 гола, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ в истории.