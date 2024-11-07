Дубль Буше не спас «Авангард» от поражения в матче КХЛ с «Адмиралом»

Омский «Авангард» проиграл владивостокскому «Адмиралу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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Основное время встречи во Владивостоке завершилось со счетом 2:2. На голы Никиты Сошникова и Степана Старкова гости ответили дублем Рида Буше, который вторую свою шайбу забросил за 2 секунды до конца третьего периода. В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Вячеслава Основина.

«Адмирал» набрал 26 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» (18) идет на десятом месте.

В следующем матче «Адмирал» 9 ноября примет челябинский «Трактор», а «Авангард» через два дня дома сыграет с петербургским СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сошников, 24:27. Старков, 47:47. Основин, 60:45. — Буше, 0:25, 59:58.