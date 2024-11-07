Евгений Кузнецов не сыграет с «Сочи»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил о том, что нападающий его команды Евгений Кузнецов не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с хоккейным клубом «Сочи».

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«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждем его возвращения. Небольшое заболевание», - цитирует Ротенберга телеграмм-канал клуба.

Игра между СКА и «Сочи» пройдет 7 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи – 19:30.

Двукратный чемпион мира подписал четырехлетний контракт со СКА 31 июля 2024 года.

В сезоне КХЛ 2024-2025 Евгений Кузнецов провел 20 матчей, забил 7 шайб и отдал 11 результативных передач (18 очков). Показатель полезности нападающего равен +14.

В турнирной таблице КХЛ команда Романа Ротенберга идет на 2 строчке «Западной» конференции с 32 очками после 24 игр. «Сочи» в этой же конференции идет на 11 месте с 16 очками. Лидер таблицы – ярославский «Локомотив».