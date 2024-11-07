"Спартак" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА в чемпионате КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 521 зрителя.

У "Спартака" голы забили Ансель Галимов (10-я минута) и Данил Пивчулин (29). В составе ЦСКА шайбу забросил Максим Мамин (34). Нападающий "Спартака" Иван Морозов не принял участия во встрече из-за болезни.

Соперники провели третий матч в текущем сезоне. Две предыдущие игры, которые проходили на домашней площадке "Спартака", завершились победой красно-белых (4:2 и 3:2 ОТ). Следующий матч между командами вновь пройдет на "ЦСКА-Арене", он состоится 19 декабря.

"Спартак" поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 23 матчах. ЦСКА располагается на шестой позиции, имея на счету 27 очков по итогам 22 встреч. В следующем матче "Спартак" сыграет в гостях против китайского "Куньлунь Ред Стар" 10 ноября, ЦСКА в этот же день примет тольяттинскую "Ладу".