КХЛ и «Црвена Звезда» подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

Президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент лиги по хоккейным операциям Андрей Точицкий с рабочим визитом посетили Белград – в ходе поездки был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между КХЛ и хоккейным клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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В рамках меморандума лига и хоккейный клуб намерены обмениваться опытом и взаимодействовать во всех сферах работы – проводить мероприятия для развития детского хоккея, мастер-классы и презентацию КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.