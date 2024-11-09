Овечкин эмоционально выругался на фоне неудач по ходу матча с «Питтсбургом»

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2. По ходу третьего периода у российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина игра не получалась, что спровоцировал его эмоциональную реакцию.

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После одной из смен Овечкин, находясь на скамейке запасных, злобно выругался сам себе.

За время игры с «Питтсбургом» Овечкину так и не удалось отличиться результативными действиями. Как следствие — форвард прервал свою пятиматчевую голевую серию в НХЛ. В следующей игре «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом» на его площадке.