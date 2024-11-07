Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов

В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

© Чемпионат.com

На 19-й минуте первого периода Нэйтан Тодд с передач Ярослава Цулыгина и Шелдона Ремпала открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Виталий Пинчук с передачи Сэма Энаса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Александр Волков с передачи Джоша Брука вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хоккеисты минского «Динамо».