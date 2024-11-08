Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Баффало Сейбрс», прошедшей в ночь на пятницу, 8 ноября, россиянин отметился результативной передачей. Теперь в его активе 526 ассистов и 274 гола в 684 матчах.

Игра «Рейнджерс» против «Сейбрс» завершилась поражением команды Панарина со счетом 1:6. Клуб из Нью-Йорка находится на пятом месте в Восточной конференции, а «Баффало» — на 11-м.

33-летний Панарин в нынешнем сезоне провел 12 матчей в регулярном чемпионате. В его активе 9 голов и 10 результативных передач.