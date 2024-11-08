Панарин — третий незадрафтованный игрок в истории НХЛ по скорости набора 800 очков

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:6 проиграл "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Далин (1-я минута), Дилан Козенс (23), Тейдж Томпсон (32), Джордан Гринвей (33), Сэм Лафферти (34) и Закари Бенсон (52). У проигравших отличился Уилл Кайлли (45). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 7 бросков из 12 и был заменен после пятого пропущенного гола.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал результативный пас и преодолел отметку в 800 очков (274 гола + 526 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 11-м россиянином, которому покорилось данное достижение. Рекордсменом по этому показателю среди его соотечественников является форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 1 566 очков (861+705), топ-10 замыкает обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" защитник Сергей Гончар, набравший 811 очков (220+591). Панарину потребовалось 684 матча для достижения отметки в 800 очков, среди незадрафтованных игроков в истории НХЛ быстрее него до этого рубежа добирались канадский нападающий Адам Оутс (657) и форвард Петер Штястны из Чехословакии (531).

"Рейнджерс" занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 17 очков в 12 матчах, "Баффало" идет шестым в Атлантическом дивизионе с 13 очками после 14 игр. В следующей встрече клуб из Нью-Йорка сыграет в гостях против "Детройта" 10 ноября, "Баффало" днем ранее примет "Калгари".