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Вратарь "Филадельфии" Федотов одержал первую победу в НХЛ

"Филадельфия" на выезде одержала победу над "Тампой" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь «Филадельфии» Федотов одержал первую победу в НХЛ
© globallookpress.com

В основное время у победителей шайбу забросил Оуэн Типпетт (56), у проигравших - Никита Кучеров (20). У гостей впервые в сезоне отсутствовал новичок команды Матвей Мичков, который не был включен в заявку на игру по решению тренерского штаба. 19-летний россиянин в своем дебютном сезоне в НХЛ в 13 играх набрал 10 очков по системе "гол +пас" (4+6) и идет вторым бомбардиром команды после Трэвиса Конечны (7+8).

Вратарь гостей Иван Федотов впервые с 23 октября вышел на лед, отразив 22 броска, его визави Андрей Василевский отразил 30 бросков. Эта победа стала для Федотова первой в НХЛ. Он дебютировал за "Филадельфию" в апреле этого года после того, как по обоюдному решению расторгнул контракт с ЦСКА. Признанный лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги в 2022 году, серебряный призер Олимпийских игр того же года, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в том же году заключил контракт новичка с "Филадельфией", однако был мобилизован и прошел срочную службу. После демобилизации Федотов заключил новое соглашение с ЦСКА и был дисквалифицирован с 1 сентября 2023 года на четыре месяца Международной федерацией хоккея.

В сезоне-2023/24 Федотов провел три матча за "Филадельфию", в нынешнем - четыре. Федотов был признан первой звездой матча, второй и третьей - Кучеров и Василевский.

Кучеров делит второе-третье места

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в 35-й раз набрал очки в 5 матчах подряд и делит второе-третье места по этому показателю в истории клуба с Мартеном Сан-Луи. Лидером является Стивен Стэмкос, набиравший очки в 5 играх подряд 46 раз.

"Филадельфия" набрала 11 очков в 14 матчах и занимает последнее, 8-е место в Столичном дивизионе, "Тампа" с 15 очками в 14 играх находится на третьем месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Филадельфия" 9 ноября сыграет на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой", "Тампа" 14 ноября примет лидера регулярного сезона "Виннипег".

Игроки "Каролины" защитник Дмитрий Орлов и Андрей Свечников отдали по голевой передаче в домашнем матче с "Питтсбургом" (5:1). Орлов набрал очки уже в пятой игре подряд, Свечников - в седьмой. Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 35 бросков и стал третьим голкипером в истории клуба, одержавшим победу в своих первых пяти домашних играх в сезоне, после Фредрика Андерсена (8 матчей) и Петра Мразека (6).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 28 бросков в гостевом матче с "Оттавой" (4:2). Сергей Бобровский из "Флориды" в домашнем матче с "Нэшвиллом" (6:2) отразил 16 бросков. Сын главного тренера молодежного хоккейного клуба "Спартак" Александра Баркова Александр Барков - младший, который сделал в этом матче три результативных паса, стал первым финским игроком "Флориды", проведшим 100 игр с голевыми передачами. Павел Бучневич отдал две результативные передачи в выездном матче "Сент-Луиса" с "Ютой" (2:4), очко набрал также защитник гостей Михаил Сергачев. Голевую передачу в домашнем матче с "Чикаго" (3:1) отдал защитник "Далласа" Илья Любушкин.

"Виннипег" благодаря выигрышу у "Колорадо" (1:0) стал второй командой в истории лиги, одержавшей 13 побед в 14 первых матчах сезона. Первым таким клубом была "Оттава" в сезоне-2007/08.

Хоккей
Матвей Мичков
Фредрик Андерсен
Петр Кочетков
Илья Любушкин
Иван Федотов
Андрей Свечников
Трэвис Конечны
Оуэн Типпетт
Михаил Сергачев
Семен Варламов
Стивен Стэмкос
Павел Бучневич
Никита Кучеров
Дмитрий Орлов
Александр Барков
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
Спартак