Вратарь «Филадельфии» Федотов одержал первую победу в НХЛ

"Филадельфия" на выезде одержала победу над "Тампой" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время у победителей шайбу забросил Оуэн Типпетт (56), у проигравших - Никита Кучеров (20). У гостей впервые в сезоне отсутствовал новичок команды Матвей Мичков, который не был включен в заявку на игру по решению тренерского штаба. 19-летний россиянин в своем дебютном сезоне в НХЛ в 13 играх набрал 10 очков по системе "гол +пас" (4+6) и идет вторым бомбардиром команды после Трэвиса Конечны (7+8).

Вратарь гостей Иван Федотов впервые с 23 октября вышел на лед, отразив 22 броска, его визави Андрей Василевский отразил 30 бросков. Эта победа стала для Федотова первой в НХЛ. Он дебютировал за "Филадельфию" в апреле этого года после того, как по обоюдному решению расторгнул контракт с ЦСКА. Признанный лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги в 2022 году, серебряный призер Олимпийских игр того же года, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в том же году заключил контракт новичка с "Филадельфией", однако был мобилизован и прошел срочную службу. После демобилизации Федотов заключил новое соглашение с ЦСКА и был дисквалифицирован с 1 сентября 2023 года на четыре месяца Международной федерацией хоккея.

В сезоне-2023/24 Федотов провел три матча за "Филадельфию", в нынешнем - четыре. Федотов был признан первой звездой матча, второй и третьей - Кучеров и Василевский.

Кучеров делит второе-третье места

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в 35-й раз набрал очки в 5 матчах подряд и делит второе-третье места по этому показателю в истории клуба с Мартеном Сан-Луи. Лидером является Стивен Стэмкос, набиравший очки в 5 играх подряд 46 раз.

"Филадельфия" набрала 11 очков в 14 матчах и занимает последнее, 8-е место в Столичном дивизионе, "Тампа" с 15 очками в 14 играх находится на третьем месте в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Филадельфия" 9 ноября сыграет на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой", "Тампа" 14 ноября примет лидера регулярного сезона "Виннипег".

Игроки "Каролины" защитник Дмитрий Орлов и Андрей Свечников отдали по голевой передаче в домашнем матче с "Питтсбургом" (5:1). Орлов набрал очки уже в пятой игре подряд, Свечников - в седьмой. Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 35 бросков и стал третьим голкипером в истории клуба, одержавшим победу в своих первых пяти домашних играх в сезоне, после Фредрика Андерсена (8 матчей) и Петра Мразека (6).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 28 бросков в гостевом матче с "Оттавой" (4:2). Сергей Бобровский из "Флориды" в домашнем матче с "Нэшвиллом" (6:2) отразил 16 бросков. Сын главного тренера молодежного хоккейного клуба "Спартак" Александра Баркова Александр Барков - младший, который сделал в этом матче три результативных паса, стал первым финским игроком "Флориды", проведшим 100 игр с голевыми передачами. Павел Бучневич отдал две результативные передачи в выездном матче "Сент-Луиса" с "Ютой" (2:4), очко набрал также защитник гостей Михаил Сергачев. Голевую передачу в домашнем матче с "Чикаго" (3:1) отдал защитник "Далласа" Илья Любушкин.

"Виннипег" благодаря выигрышу у "Колорадо" (1:0) стал второй командой в истории лиги, одержавшей 13 побед в 14 первых матчах сезона. Первым таким клубом была "Оттава" в сезоне-2007/08.