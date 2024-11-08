Капризов сделал три голевых паса и вышел на второе место среди бомбардиров НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал три голевые передачи в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» и помог своей команде победить со счетом 5:2.

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В составе «Миннесоты» забили Зак Богосян, Матс Цукарелло, Мэттью Болди (два гола) и Йонас Бродин. Дубль в составе «Сан-Хосе» оформил Маклин Селебрини.

В 13 матчах этого сезона Капризов набрал 24 (7+17) очка и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров. Лидирует форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 25 (6+19) очками.

«Миннесота» с 20 очками занимает второе место в Западной конференции и Центральном дивизионе. «Сан-Хосе» с 10 очками идет на 15-м, предпоследнем, месте в Восточной конференции и замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона.

«Миннесота» следующий матч проведет на выезде против «Анахайма» 9 ноября. «Сан-Хосе» сыграет с «Нью-Джерси» 11 ноября.