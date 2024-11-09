Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В ночь на субботу, 9 ноября, клуб россиянина в гостях победил «Анахайм Дакс» со счетом 5:2. Капризов записал на свой счет две заброшенные шайбы и результативную передачу.

Теперь в активе российского форварда девять голов и 18 ассистов в 14 встречах. С 27 набранными очками он является единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

«Миннесота» в 14 матчах регулярного чемпионата набрала 22 очка. Клуб находится на втором месте в Западной конференции.