Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы

Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе очередного матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сыграла против «Сент-Луис».

Команда «Вашингтон Кэпиталз» разгромила соперников со счетом 8:1. Ее капитан Александр Овечкин забил шайбы на 28 и 42-й минутах игры.

Таким образом, он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 31 гола.

Напомним, российского хоккеиста признали первой звездой по итогам прошлой игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Второй звездой стал нападающий «Каролины» Мартин Нечас, третьей - форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.