«Амур» проиграл «Автомобилисту» и потерпел 11‑е поражение подряд в КХЛ

Хабаровский «Амур» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Семен Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. У хабаровчан отличились Алекс Гальченюк и Евгений Грачев.

«Амур» проиграл 11‑й матч подряд и с 13 очками идет последним в таблице Восточной конференции КХЛ, «Автомобилист» выиграл пятый матч кряду с 32 очками занимает второе место на Востоке.

В следующем матче 11 ноября «Амур» примет челябинский «Трактор», «Автомобилист» в этот же день сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».

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