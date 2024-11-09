Ассистентский дубль и гол Хмелевски помогли «Салавату» вырвать победу у «Торпедо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Салават» одержал победу со счётом 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в овертайме.

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В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Александр Хмелевски, Данил Алалыкин, Джош Ливо. За «Торпедо» забили Бобби Линч, Никита Артамонов.

«Салават» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 22 матча. «Торпедо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 27 очков после 25 игр.