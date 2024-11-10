Форвард "Рейнджерс" Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Детройт" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Крис Крайдер (14-я минута), Джимми Веси (37), Артемий Панарин (38), Рейлли Смит (57). Панарин также записал на свой счет голевую передачу, всего в активе форварда 10 шайб и 11 передач в 13 играх текущего сезона.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников забил гол и отдал передачу в домашнем матче с "Далласом" (4:1), на счету форварда гостей Евгения Дадонова голевой пас. Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов в домашнем матче с "Филадельфией" (4:3 Б) забросил вторую шайбу в сезоне. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска, в составе гостей второй матч подряд пропустил форвард Матвей Мичков, вратарь Иван Федотов остался в запасе.

Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков в выездном матче с "Нью-Джерси" (3:4 ОТ). Форвард гостей Максим Цыплаков отметился результативной передачей, всего на счету бывшего игрока московского "Спартака" 2 шайбы и 7 передач в 15 играх сезона, в гонке бомбардиров среди новичков он занимает третье место, уступая Мичкову (10 очков) и Логану Станковену из "Далласа" (12).

Нападающий Андрей Кузьменко из "Калгари" отличился голевой передачей в выездном матче с "Баффало" (2:3 Б). Защитник "Бостона" Никита Задоров один раз ассистировал партнерам в домашнем матче с "Оттавой" (2:3 ОТ). Нападающий Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов в гостевом матче с "Лос-Анджелесом" (2:5) забросили первые шайбы за "Колмабус" в текущем сезоне, в составе хозяев один из голов на счету защитника Владислава Гаврикова. Форвард "Каролины" Андрей Свечников в гостевом матче с "Колорадо" (4:6) записал на свой счет голевую передачу. Нападающий хозяев Натан Маккиннон набрал четыре очка и сместил форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова с первого места в списке лучших бомбардиров текущего сезона.