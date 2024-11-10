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Форвард "Рейнджерс" Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Детройт" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард "Рейнджерс" Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне в НХЛ
© globallookpress.com

Шайбы забросили Крис Крайдер (14-я минута), Джимми Веси (37), Артемий Панарин (38), Рейлли Смит (57). Панарин также записал на свой счет голевую передачу, всего в активе форварда 10 шайб и 11 передач в 13 играх текущего сезона.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников забил гол и отдал передачу в домашнем матче с "Далласом" (4:1), на счету форварда гостей Евгения Дадонова голевой пас. Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов в домашнем матче с "Филадельфией" (4:3 Б) забросил вторую шайбу в сезоне. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска, в составе гостей второй матч подряд пропустил форвард Матвей Мичков, вратарь Иван Федотов остался в запасе.

Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков в выездном матче с "Нью-Джерси" (3:4 ОТ). Форвард гостей Максим Цыплаков отметился результативной передачей, всего на счету бывшего игрока московского "Спартака" 2 шайбы и 7 передач в 15 играх сезона, в гонке бомбардиров среди новичков он занимает третье место, уступая Мичкову (10 очков) и Логану Станковену из "Далласа" (12).

Нападающий Андрей Кузьменко из "Калгари" отличился голевой передачей в выездном матче с "Баффало" (2:3 Б). Защитник "Бостона" Никита Задоров один раз ассистировал партнерам в домашнем матче с "Оттавой" (2:3 ОТ). Нападающий Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов в гостевом матче с "Лос-Анджелесом" (2:5) забросили первые шайбы за "Колмабус" в текущем сезоне, в составе хозяев один из голов на счету защитника Владислава Гаврикова. Форвард "Каролины" Андрей Свечников в гостевом матче с "Колорадо" (4:6) записал на свой счет голевую передачу. Нападающий хозяев Натан Маккиннон набрал четыре очка и сместил форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова с первого места в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

Хоккей
Матвей Мичков
Максим Цыплаков
Иван Федотов
Андрей Свечников
Крис Крайдер
Никита Задоров
Андрей Кузьменко
Натан Маккиннон
Джимми Веси
Владислав Гавриков
Иван Проворов
Дмитрий Воронков
Кирилл Капризов
Владислав Наместников
Дмитрий Куликов
Илья Сорокин
Артемий Панарин
Сергей Бобровский
Евгений Дадонов
Спартак