В России рассказали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший хоккеист «Спартака», комментатор Артем Батрак предположил, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

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«По тому, как он стартанул, такое впечатление, что в этом сезоне он уже побьет рекорд Гретцки. Хотя в это практически никто не верил относительно старта. Давайте так: относительно того, что происходило в НХЛ за первый месяц, Овечкин побьет рекорд Гретцки в конце регулярного чемпионата, в матче с 75‑го по 82‑й», — заявил он.

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 8:1. Овечкин в этом матче оформил дубль и был признан первой звездой поединка.

Российский хоккеист продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.