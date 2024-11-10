«Спартак» крупно обыграл «Куньлунь» и одержал пятую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Спартак» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Спартак» одержал победу со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

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В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов. За «Куньлунь» забил Люк Локхарт.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Куньлунь» располагается на 11-й строчке, заработав 18 очков после 25 игр.