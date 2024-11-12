Ни один клуб КХЛ не поддержал идею драфта на совещании. Команды не хотят пользоваться чужой работой по воспитанию игроков («Матч ТВ»)
Идею драфта в КХЛ не поддержал ни один клуб.
Сегодня прошло совещание рабочей группы лиги по введению драфта новичков.
«Совещание началось с того, что представитель лиги объявил – драфт хотят ввести в КХЛ уже летом 2025 года. Сначала выступили эксперты от лиги, объясняющие суть этой идеи. Вводные такие – семь раундов драфта, 161 выбранный игрок, компенсация в 5 млн рублей за первый пик. Потом начали высказываться клубы. Ни одна из команд КХЛ публично эту идею не поддержала. Против высказались даже такие клубы, как «Сибирь», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Логика китайского клуба была в том, что им не нужны по семь 17‑летних игроков ежегодно, при том, что у «Куньлуня» нет клуба МХЛ. Ведь за них нужно платить компенсацию в размере около 25 млн рублей, а также тратиться на зарплату юниорам, которым будет негде играть. Логика других команд была в том, что все клубы КХЛ уважают друг друга и не готовы пользоваться работой других, пусть даже за это заплатят какую‑то компенсацию. Когда все клубы КХЛ отвергли нынешний предложенный им формат драфта новичков, было решено собрать новое совещание для обсуждения поправок и новых предложений. Его дата пока не назначена», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
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