Капризов назвал причину удачного старта сезона в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов назвал причину удачного старта сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит сайт клуба.

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«Я просто стараюсь играть в хоккей. Не делаю ничего сумасшедшего. Просто наслаждаюсь каждым днем, выхожу на лед и веселюсь. Приятно, когда в раздевалке все улыбаются и шутят», — заявил Капризов.

Россиянин отметил, что для победы игрокам необходимо качественно защищаться и действовать в отборе. «Легко играть, когда все выполняют задание в зоне обороны», — подытожил он.

После 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» с 23 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Команда одержала 10 побед при пяти поражениях. 27-летний Капризов идет вторым в гонке бомбардиров лиги, в его активе 9 заброшенных шайб и 19 результативных передач, он отстает от лидирующего Нэйтона Маккинона из «Колорадо Эвеланш» на одно очко.

Капризов перешел в «Миннесоту» в 2020 году. В 2021-м россиянин удостоился «Колдер Трофи» (награда лучшему новичку сезона), кроме того он дважды вызывался на Матч звезд НХЛ. До переезда в Северную Америку нападающий играл за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА.