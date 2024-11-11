«Амур» обновил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

Челябинский "Трактор" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Александр Кадейкин (33), Семен Дер-Аргучинцев (42) и Андрей Светлаков (60). У "Амура" голы забили Алекс Гальченюк (2, 35) и Иван Мищенко (60).

"Амур" проиграл в 12-м матче подряд в КХЛ, обновив клубный антирекорд. Антирекорд лиги принадлежит "Сочи" (21 матч).

Нападающий "Амура" Олег Ли провел 500-й матч в КХЛ, в его активе 158 очков (66 шайб + 92 передачи). Форвард "Трактора" Тертышный достиг отметки в 200 матчей в лиге, на его счету 91 (43+48) очко.

"Трактор" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 25 матчах. "Амур" располагается на последней строчке с 13 очками в 26 встречах. В следующем матче "Трактор" 13 ноября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", "Амур" 18 ноября проведет гостевой матч против петербургского СКА.