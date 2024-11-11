Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков десятой недели регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

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Лучшим вратарем признан Дмитрий Николаев из московского «Спартака», одержавший три победы в трех матчах при 97% отраженных бросков. Лучшим защитником недели стал Джесси Грэм («Сочи»), на счету которого четыре результативные передачи в трех играх.

Лучшим нападающим признан форвард московского «Динамо» Никита Гусев, набравший 6 (3+3) очков в трех встречах. Лучшим новичком стал нападающий «Спартака» Данил Пивчулин, в активе которого две заброшенные шайбы в двух матчах. В матче с ЦСКА (2:1) 21‑летний Пивчулин забросил свою первую шайбу в КХЛ, которая стала победной для его команды.

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