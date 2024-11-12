«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.

На 29-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.