$97.960104.25-0.60
Войти в почту

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче и одержал вторую победу подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче
© Чемпионат.com

На 29-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.

Хоккей
Ярослав Цулыгин
Артем Пименов
Данила Моисеев
Денис Баранцев
Алексей Василевский
Александр Шаров
Салават Юлаев