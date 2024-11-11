$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов
© Чемпионат.com

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Петухов, Павел Шэн, Степан Старков. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский, Семён Кизимов.

«Адмирал» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Автомобилист» располагается там же на пятой строчке, заработав 34 очка после 24 игр.

Хоккей
Степан Старков
Егор Петухов
Павел Шэн
Сергей Зборовский
Алексей Бывальцев