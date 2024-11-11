«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

© Чемпионат.com

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Петухов, Павел Шэн, Степан Старков. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский, Семён Кизимов.

«Адмирал» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Автомобилист» располагается там же на пятой строчке, заработав 34 очка после 24 игр.