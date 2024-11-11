Кого уволят первым в НХЛ? Три главных кандидата на тренерскую отставку

У кого-то застопорилась перестройка, а кто-то не оправдывает ожиданий после летних трансферов.

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«Авангард» весь последний месяц искал себе тренера в Северной Америке — и, как сообщают почти все инсайдеры, договорился с Тоддом Рирденом. Омичи якобы выходили на более именитых тренеров с бо́льшим опытом работы в НХЛ, однако и Жерар Галлан, и Тодд Маклеллан запросили у «Авангарда» большие оклады в несколько миллионов долларов.

Такие требования можно связать не только с нежеланием работать в России — это ещё и заградительный барьер. И Галлан, и Маклеллан будут первыми кандидатами на назначение в клубы НХЛ, если там случится ранняя отставка, поэтому срываться в КХЛ сейчас смысла особого нет. Если 10 лет назад НХЛ была для нас примером того, как терпеливо дают работать тренеру, то в последнее время американские менеджеры словно с цепи сорвались и за один календарный год выдали 19 тренерских отставок.

Вот и сейчас прошёл лишь один месяц сезона, а многие тренеры НХЛ уже не могут чувствовать себя в безопасности. Чьи позиции сейчас выглядят наиболее уязвимыми?

Дерек Лалонд, «Детройт» (6-7-1)

Перед сезоном Стив Айзерман получал много справедливой критики — и за переплату отдельным игрокам, и за отсутствие усиления защиты, и за странные обмены. Но всё-таки состав, который собрал менеджмент «Детройта», вряд ли плох настолько. Прямо сейчас «Детройт» идёт на предпоследнем месте в лиге по голам в равных составах, на последнем месте по явным голевым моментам и третьим с конца — по ожидаемым голам.

В прошлом сезоне игры «Ред Уингз» зачастую превращались в разухабистое шоу с большим количеством голов у обеих команд и камбэками с «-3» или даже с «-4». Предсказуемо, что такая игра в кубковую восьмёрку попасть не помогла. В этом году всё повернулось на 180 градусов: «Детройт» играет максимально выжидательно, не форсирует события и в большинстве игр тотально отдаёт сопернику инициативу. Лалонд отвечает на это постоянным «блендером» звеньев, как и его предшественник Джефф Блэшилл, но не помогает.

Вопросы есть и к помощнику Лалонда по обороне Бобу Бугнеру. В прошлом году наблюдателей удивляло использование Морица Зайдера, которого выпускали на лёд по системе «я и лошадь, я и бык». Совсем молодой немец стабильно получал чуть ли не самые сложные смены во всей НХЛ. Структурной игры в защите у «Детройта» нет, а меньшинство — одно из худших в лиге с 65% нейтрализации.

Контракт Лалонда истекает как раз следующим летом — и пока его работа вряд ли убеждает менеджмент в том, что тренер заслужил новую сделку. В принципе, эксперименты перестраивающихся команд с тренерами-новичками редко оказывались удачными. Интересно, что и Галлан, и Маклеллан имеют отношение к «Детройту»: первый там играл, второй был ассистентом в чемпионской команде 2008 года.

Сложно вспомнить, когда мнение болельщиков и менеджмента о главном тренере одной команды так отличалось. Фанаты «Питтсбурга» стали требовать голову двукратного чемпиона уже после вылета от «Монреаля» в ковидном «пузыре», а проигрыш «Айлендерс» всё только усугубил. Менеджеры «пингвинов», как старые, так и новые, всегда били себя кулаком в грудь и рассказывали, что очень рады работать с Салливаном и лучшего тренера для команды нет. Кайл Дубас, вступая в должность, уже получил в наследство трёхлетний контракт Салливана.

Трещавшая по швам оборона «Питтсбурга» хотя бы против «Анахайма» и «Монреаля» сыграла достойно, допустив в этих встречах лишь по одной шайбе. Однако «пингвинам» ради того, чтобы как-то прийти в себя, пришлось сводить в одно звено Сидни Кросби и Евгения Малкина — после выздоровления вингера Брайана Раста тренер отказался от этого, потому что такое решение совсем убивало глубину состава команды. Матч с «Вашингтоном» (4:2) получился успешным и дал местным обозревателям поводы для оптимизма: что-то получается!

Однако «Питтсбург» всё ещё вне зоны плей-офф, причём в дивизионе, где минимум три команды выглядят железобетонными претендентами на кубковую весну, а «Вашингтон» переживает внезапный ренессанс. Можно много говорить о том, что Салливана поддерживают игроки, о его большом авторитете в раздевалке, но дела становятся хуже не только в спорте. Питтсбургская арена в последнее время обрастает проплешинками кресел, а это лишние потерянные деньги для владельцев.

Конечно, сложно представить, что любой другой тренер выжмет максимум из такой старой команды, как «Питтсбург». Однако Салливан со своим стилем моментами словно живёт в «золотом» 2017-м, когда и его состав был моложе, и лига была другой. Теперь этот «Питтсбург» неразрешимой загадкой не является.

Решения Барри Тротца посреди сезона тоже вызывают вопросы. Например, буквально вчера команда решила выставить на драфт отказов защитника Данте Фаббро, имея следующие посылки: игроку 26 лет, он праворукий, имеет небольшой истекающий контракт и много играл в двух первых парах защиты. Разумеется, с такими исходными данными Фаббро забрал «Коламбус», а «Нэшвилл» получил положенные по коллективному соглашению $ 15 тыс.

Однако Тротц находится в положении «а кто его посадит, он же памятник». У главного тренера такой индульгенции нет. Генеральный менеджер уже говорит, что готовится исполнять «план перестройки» в случае критического положения: но вы-то сами верите, что Стэмкосу и Маршессо давали такие контракты для того, чтобы обменять их уже по ходу первого сезона? Да и какая команда будет отдавать активы за тех, кто ещё несколько месяцев назад был доступен на рынке?

«Предаторз» идут последними в лиге по голам в равных составах, при этом и создают не так много. В фарм-клубе «хищников» есть интересная молодёжь, но Брюнетт всё равно больше доверял почти 30-летним ролевикам Маккэррону и Смиту, вызывая критику со стороны болельщиков, которые всегда хотят молодых и поскорее. В ситуации «Предаторз» это как раз выглядит вполне оправданным. Год назад «Нэшвилл» тоже начал сезон с больших проблем и как раз во второй половине ноября выдал мощную серию, выиграв 13 матчей из 17. Если это не повторится, то место под Брюнеттом будет гореть.

Пожалуй, из этого состава «Айлс» сложно что-то выжать — но это мы так думаем. Лэйн Ламберт год назад тоже находился в такой же ситуации, но был уволен. Руа смог оживить команду на короткий срок, но всё-таки выше одного места здесь не прыгнуть. Правда, Лу Ламорелло может считать совершенно иначе — весь его опыт работы в НХЛ показывает, что ни один тренер в команде Лу не может чувствовать себя в безопасности.

В конце октября случился момент, который многих удивил: «Айлендерс» вернули в команду возрастного Мэтта Мартина и подняли из АХЛ Пьера Энгвалля. Руа не делал никаких комментариев по этому поводу, все объяснял Ламорелло, что являлось нарушением правил НХЛ, согласно которым перед игрой с прессой должен говорить главный тренер. Когда Руа всё-таки показался перед журналистами, то выглядел не очень довольным, хотя его высказывания звучали безукоризненно вежливо — и в чём-то даже издевательски. Нет ли трений между двумя фигурами со сложным характером?