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Подъяпольский может перейти в «Авангард». Вратарем «Лады» ранее интересовалось «Динамо» («СЭ»)

Владислав Подъяпольский может перейти в «Авангард».

Вратарь Подъяпольский может перейти в «Авангард»
© Sports.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 29-летним вратарем «Лады» также интересовалось московское «Динамо».

Подъяпольский играет за тольяттинский клуб с 2023 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, отражая в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,16.

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