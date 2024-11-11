«Авангард» одолел СКА в домашнем матче

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омск. «Авангард» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

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В составе СКА заброшенной шайбой отметился Валентин Зыков. За «Авангард» забил Рид Буше, Матвей Заседа.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 23 матча. СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.